В Минздраве заявили, что пандемия коронавируса в РФ пошла на спад

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Брифинг. Михаила Мурашко, Поповой Анны, Александра Моора. Тюмень, мурашко михаил
Михаил Мурашко сообщил, что нельзя забывать о мерах безопасности против COVID-19 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса в России идет на спад. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения связывает снижение заболеваемости с ростом популяционного иммунитета. По его словам, такой иммунитет появляется уже не только у жителей Москвы, но и в регионах, передает ТАСС. «Но все равно нужно помнить, что те, кто не переболел, все-таки должны меры предосторожности соблюдать», — пояснил он.

Ранее в Минздраве сообщали, что испытания вакцины от коронавируса проходят в штатном режиме. Ускорить их пока что невозможно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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