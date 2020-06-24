В Минздраве заявили, что пандемия коронавируса в РФ пошла на спад

Михаил Мурашко сообщил, что нельзя забывать о мерах безопасности против COVID-19
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Пандемия коронавируса в России идет на спад. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Министр здравоохранения связывает снижение заболеваемости с ростом популяционного иммунитета. По его словам, такой иммунитет появляется уже не только у жителей Москвы, но и в регионах, передает ТАСС. «Но все равно нужно помнить, что те, кто не переболел, все-таки должны меры предосторожности соблюдать», — пояснил он.
Ранее в Минздраве сообщали, что испытания вакцины от коронавируса проходят в штатном режиме. Ускорить их пока что невозможно.
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