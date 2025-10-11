ВСУ атаковали грузовик в Белгороде, есть погибший

Срочная новость
ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. Под вражеский удар попал грузовой автомобиль. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В результате налета погиб водитель грузовика.
«В результате прицельного удара ВСУ погиб водитель грузовика», — говорится в заявлении Гладкова. Оно опубликовано в telegram-канале главы региона.
