В Курской области увеличилось количество пострадавших от ударов ВСУ

В Беловском районе Курской области в результате атаки беспилотника получил ранения 41-летний мужчина. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн.
«От вражеского БПЛА пострадал 41-летний мужчина в Беловском районе», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и множественные осколочные поражения, после чего его экстренно транспортировали в областную больницу для оказания специализированной помощи.
Врачи прилагают все усилия для стабилизации состояния пострадавшего и его последующей реабилитации. Местные власти настоятельно призывают население сохранять повышенную бдительность в сложившейся обстановке.
