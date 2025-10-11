В Курской области увеличилось количество пострадавших от ударов ВСУ

Хинштейн: 41-летний мужчина ранен в Курской области после атаки БПЛА
Мужчина госпитализирован, заявил Хинштейн
Мужчина госпитализирован, заявил Хинштейн
Украинские атаки по российским регионам

В Беловском районе Курской области в результате атаки беспилотника получил ранения 41-летний мужчина. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн.

«От вражеского БПЛА пострадал 41-летний мужчина в Беловском районе», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и множественные осколочные поражения, после чего его экстренно транспортировали в областную больницу для оказания специализированной помощи.

Врачи прилагают все усилия для стабилизации состояния пострадавшего и его последующей реабилитации. Местные власти настоятельно призывают население сохранять повышенную бдительность в сложившейся обстановке.

