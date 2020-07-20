19 июля 2020

Могли ли элиты получить вакцину от коронавируса в апреле. Ответ Центра Гамалеи

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
По словам Гинцбурга, с вопросом о вакцине нужно обращаться в Минздрав РФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Директор Национального исследовательского центра им. Гамалеи, проводящего испытания вакцины от коронавируса, Александр Гинцбург не имеет информации том, могли ли политические и предпринимательские элиты получить доступ к препарату раньше клинических испытаний. Об этом заявил сам руководитель центра.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что у политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине. По словам источников агентства, в процесс вакцинации были вовлечены сотни россиян.

«Ничего не знаю про крупных (бизнесменов), и про мелких тоже», — цитирует «Интерфакс» ученого. По его словам, нужно обратиться с этим вопросом в Минздрав России.

В Bloomberg отмечают, что доступ к вакцине был, в частности, у алюминиевой компании «Русал» и химического холдинга «Фосагро». Россия называется страной, которая одной из первых начала разработку средства против коронавируса, пишет «Утро.ру». Ранее сообщалось, что добровольцы, получившие вакцину в штатном порядке, чувствуют себя хорошо, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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