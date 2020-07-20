Директор Национального исследовательского центра им. Гамалеи, проводящего испытания вакцины от коронавируса, Александр Гинцбург не имеет информации том, могли ли политические и предпринимательские элиты получить доступ к препарату раньше клинических испытаний. Об этом заявил сам руководитель центра.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что у политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине. По словам источников агентства, в процесс вакцинации были вовлечены сотни россиян.
«Ничего не знаю про крупных (бизнесменов), и про мелких тоже», — цитирует «Интерфакс» ученого. По его словам, нужно обратиться с этим вопросом в Минздрав России.
В Bloomberg отмечают, что доступ к вакцине был, в частности, у алюминиевой компании «Русал» и химического холдинга «Фосагро». Россия называется страной, которая одной из первых начала разработку средства против коронавируса, пишет «Утро.ру». Ранее сообщалось, что добровольцы, получившие вакцину в штатном порядке, чувствуют себя хорошо, сообщает телеканал 360.
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