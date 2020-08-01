Вассерман оценил последствия вирусной депрессии

Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман считает, что мир сейчас балансирует на тонкой грани между вирусной и экономической эпидемиями. По его убеждению, задача всех стран состоит в том, чтобы найти баланс, благодаря которому ограничительные меры не слишком отразятся на экономике.
«Усилишь карантин — люди начнут умирать от голода, ослабишь — больше жизней унесёт зараза», — отмечает знаток в своем блоге на сайте РЕН ТВ. Анатолий Васерман отмечает, что коронавирус в отличии от гриппа болезнь не сезонная, поэтому остается опасной в любое время года и на любом континенте. «Открытым текстом сообщаю: ход эпидемии в Южном полушарии, где сезоны сдвинуты на полгода относительно Северного, почти тот же, что и в странах, всё ещё почему-то именующих себя развитыми», — отмечает публицист.
Вассерман отметил, что вторая волна ограничений сейчас разворачивается в тех странах, где слишком рано вышли из первой. При этом он отметил грамотный подход российских властей к пандемии. «В московском метро сейчас напоминают пассажирам, что маску и перчатки там всё ещё надо носить. Но вот работать в нашей стране уже можно без особо жёстких ограничений. Благодаря двум месяцам выходных. За это время успели создать систему диагностики, сеть лечения», — подчеркнул Вассерман.
По мнению публициста, вирусная депрессия, о которой сейчас много говорят, началась еще 12 лет назад. «Нынешняя Вторая Великая депрессия началась в две тысячи восьмом году. Карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего. Даже когда всё человечество провакцинируется — хозяйство придётся реконструировать», — делает вывод Вассерман.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что пандемия коронавируса будет длиться «еще долго». «Вспышка [коронавируса] по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения», — говорится в заявлении организации. Накануне ВОЗ зафиксировала максимальный прирост заразившихся коронавирусом за сутки — более 292 527.
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