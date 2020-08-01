01 августа 2020

Поклонская захотела вернуться в Крым со спецназом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Творческая встреча с Натальей Поклонской в ТД
Наталья Поклонская обратится к главе Крыма по поводу проблем в Феодосии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Зампред комитета Госдумы по международным делам и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская хочет приехать в Крым вместе со спецназом. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«После приема в Феодосии появилось желание на несколько дней приехать туда с группой спецназа по наведению порядка», — написала Поклонская. Она отметила, что считает этот город жемчужиной Крыма, но сейчас там происходит множество неприятных вещей. По ее словам, в Феодосии сливают канализационные отходы в море, на прибрежной полосе стройка и свалки.

Депутат также обвинила одного из местных застройщиков в мошенничестве и заявила, что ему всегда удается избежать правосудия. Она пообещала доложить о сложившейся ситуации главе Крыма Сергею Аксенову.

Ранее Поклонская приехала в сельское поселение Орехово. Там с туристов незаконно брали деньги за посещение пляжей, передает телеканал «Царьград». Депутат отчитала местные власти и пообещала приезжать с проверками.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Природа Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...