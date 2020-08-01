Поклонская захотела вернуться в Крым со спецназом

Зампред комитета Госдумы по международным делам и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская хочет приехать в Крым вместе со спецназом. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«После приема в Феодосии появилось желание на несколько дней приехать туда с группой спецназа по наведению порядка», — написала Поклонская. Она отметила, что считает этот город жемчужиной Крыма, но сейчас там происходит множество неприятных вещей. По ее словам, в Феодосии сливают канализационные отходы в море, на прибрежной полосе стройка и свалки.
Депутат также обвинила одного из местных застройщиков в мошенничестве и заявила, что ему всегда удается избежать правосудия. Она пообещала доложить о сложившейся ситуации главе Крыма Сергею Аксенову.
Ранее Поклонская приехала в сельское поселение Орехово. Там с туристов незаконно брали деньги за посещение пляжей, передает телеканал «
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