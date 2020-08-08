В России назвали самый малочисленный народ

Чамалалы проживают на территории Дагестана и Чечни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самым малочисленным народом в России считаются чамалалы (чамалинцы), которые проживают на территории Дагестана и Чечни. Во время переписи населения в 2010 году в стране насчитали всего 24 представителя этого народа.

«В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами, которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на медиаофис Всероссийской переписи населения. Там добавили, что в 19-м веке насчитывалось чуть меньше четырех тысяч представителей этого народа. В 1926 году количество чамалинцев уменьшилось до 3,5 тысяч, а к 1967 наоборот увеличилось — более четырех тысяч человек, отметили в переписи.

Ранее стало известно, что Всероссийскую перепись населения из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Она должна пройти с 1 по 30 апреля, напоминает RT. В Росстате сообщили, что не будут препятствовать ситуациям, если в ходе переписи россияне будут называть себя «эльфами» или «гоблинами», пишет агентство Nation News.

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