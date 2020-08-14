Путин предложил ООН встретиться онлайн

Российский президент Владимир Путин хочет собрать онлайн-саммит стран-членов совбеза ООН. На сайте Кремля уточнили, что встреча будет посвящен ситуации в Иране.
«Дискуссии по иранскому вопросу в Совете безопасности ООН становятся все более напряженными. Предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн формате встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности», — заявил Путин. На встречу приглашены в том числе президенты Ирана и ФРГ.
Российский глава отметил, что нужно начать решать проблемы в Иране как можно скорее. Если не сделать этого, то нагнетание ситуации продолжится и может привести к конфликту. Путин отметил, что вопрос с Ираном — срочный. Россия открыта к конструктивному взаимодействию, подчеркнул президент.
Также Путин заявил, что Россия остается привержена ядерной сделке по урегулированию ядерной программы. Этот опыт глава государства хочет сохранить и дальше. В Иране не должно оставаться места шантажу и диктату и все проблемы можно решить, заключил Владимир Путин.
2 августа Иран ввел санкции против бывшего советника Джона Болтона, который ранее занимал пост помощника президента США по нацбезопасности, пишет RT. Также Тегеран выдал ордер на арест американского президента Дональда Трампа.
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