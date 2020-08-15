Жительница Москвы хранила в сейфе почти 16 миллионов рублей
Неизвестные похитил у московской пенсионерки сейф с 16 миллионами рублей. Однако не смог вскрыть его. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.
«Неизвестные путем отжатия окна проникли в дом, совершили кражу сейфа, в котором находились денежные средства в сумме 15,8 млн рублей, и скрылись», — передает ТАСС со ссылкой на МВД. Позднее сейф обнаружили по другому адресу в закрытом состоянии, деньги были на месте.
Пенсионерка сама обратилась в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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