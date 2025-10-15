Появилось видео задержания международной ячейки женщин-террористок в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ задержала в Крыму женскую ячейку террористической организации
ФСБ задержала в Крыму женскую ячейку террористической организации Фото:

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму четырех участниц женской ячейки международной террористической организации. При обысках были изъяты запрещенная литература и средства связи, используемые в террористической деятельности, сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанные занимались вербовкой мусульман и распространением идеологии террористической организации среди жителей Крыма. Возбуждены уголовные дела по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ней, передает ТАСС.

Группировка насчитывала четыре участницы. В ходе обысков по месту их жительства оперативники ФСБ обнаружили литературу экстремистского содержания, запрещенную в РФ, а также средства связи и электронные носители, которые применялись в террористической деятельности.

Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю ведет расследование. Изъятые электронные носители и пропагандистские материалы направлены на экспертизу.

Ранее в Крыму уже сообщалось о задержании четырех гражданок России, подозреваемых в участии в женской ячейке международной террористической организации, запрещенной в РФ. Тогда сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемых экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители, а также возбудили уголовные дела по статьям, связанным с террористической деятельностью. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму четырех участниц женской ячейки международной террористической организации. При обысках были изъяты запрещенная литература и средства связи, используемые в террористической деятельности, сообщили в ведомстве. По данным ФСБ, задержанные занимались вербовкой мусульман и распространением идеологии террористической организации среди жителей Крыма. Возбуждены уголовные дела по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ней, передает ТАСС. Группировка насчитывала четыре участницы. В ходе обысков по месту их жительства оперативники ФСБ обнаружили литературу экстремистского содержания, запрещенную в РФ, а также средства связи и электронные носители, которые применялись в террористической деятельности. Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю ведет расследование. Изъятые электронные носители и пропагандистские материалы направлены на экспертизу. Ранее в Крыму уже сообщалось о задержании четырех гражданок России, подозреваемых в участии в женской ячейке международной террористической организации, запрещенной в РФ. Тогда сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемых экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители, а также возбудили уголовные дела по статьям, связанным с террористической деятельностью. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...