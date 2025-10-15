Появилось видео задержания международной ячейки женщин-террористок в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму четырех участниц женской ячейки международной террористической организации. При обысках были изъяты запрещенная литература и средства связи, используемые в террористической деятельности, сообщили в ведомстве.
По данным ФСБ, задержанные занимались вербовкой мусульман и распространением идеологии террористической организации среди жителей Крыма. Возбуждены уголовные дела по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ней, передает ТАСС.
Группировка насчитывала четыре участницы. В ходе обысков по месту их жительства оперативники ФСБ обнаружили литературу экстремистского содержания, запрещенную в РФ, а также средства связи и электронные носители, которые применялись в террористической деятельности.
Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю ведет расследование. Изъятые электронные носители и пропагандистские материалы направлены на экспертизу.
Ранее в Крыму уже сообщалось о задержании четырех гражданок России, подозреваемых в участии в женской ячейке международной террористической организации, запрещенной в РФ. Тогда сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемых экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители, а также возбудили уголовные дела по статьям, связанным с террористической деятельностью. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
