Лукашенко пообещал провести новые выборы и даже уйти с поста, если потребуется Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии восьмой день продолжаются протесты после президентских выборов. В понедельник, 17 августа, действующий лидер республики Александр Лукашенко встретился с коллективами Минского завода колесных тягачей и Минского автомобильного завода, где рабочие устроили забастовки. Во время своего визита президент озвучил условия своего ухода с поста и проведения новых выборов.

Лукашенко готов к перевыборам и своему уходу

Глава Белоруссии прилетел на Минский завод колесных тягачей, на котором рабочие устроили забастовку. К предприятию стянулись тысячи протестующих. Позже Лукашенко в сопровождении охранников подошел к группе людей и сказал: « Не волнуйтесь, я вас избивать не буду ». По его словам, это не в его интересах, но подчеркнул, что если хоть кто-то что-то спровоцирует, то с ним «разберутся жестоко».

Президент пообещал провести новые выборы и даже сложить свои полномочия после принятия новой Конституции на референдуме. А если граждане захотят, то, кроме президентских выборов, можно провести голосование в парламент республики и в местные органы власти, добавил Лукашенко. Хотя ранее в этот же день президент говорил о том, что отказался проводить новые выборы, пока его не убьют.

Также белорусский лидер пообещал «разобраться» с противниками действующей власти . Лукашенко уверен, что в протестах в республике заинтересованы внешние силы. По его словам, президент России Владимир Путин придерживается аналогичной позиции.

Лукашенко также заявил, что протестующие провоцировали силовиков на жестокие действия , чтобы раскачать ситуацию. Якобы белорусы устроили уличные беспорядки. На подобные провокации правоохранительные органы будут отвечать соответствующим образом, говорит президент.

Действия оппозиции

Главный соперник Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская записала новое видеобращение, в котором заявила о готовности стать национальным лидером страны. По ее мнению, это поможет успокоить обстановку в республике.

Белорусская оппозиция потребовала от генпрокуратуры провести проверку по факту смертей протестующих и применения силы правоохранительными органами. Заявление в ведомство подала соратница Тихановской Мария Колесникова.

Протестные акции и забастовки

Вечером в понедельник у Дома правительства в Минске началась очередная протестная акция . Другая группа недовольных собралась у здания Белтелерадиокомпании. К местам митингов стянулись военные. Акция в поддержку жителей Белоруссии также проходила у посольства республики в Москве.

Более тысячи человек, в том числе врачи и медработники, собрались у здания Минздрава. Граждане требовали от руководства ведомства озвучить свое отношение к фактам насилия , которые были совершены после выборов.

К забастовкам присоединилась государственная белорусская телерадиокомпания «Беларусь 1» . В понедельник на телеканале не было ведущих, а в эфире шли повторы новостей. Ранее к протестам присоединились крупнейшие предприятия страны, общий оборот которых оценивается в несколько миллиардов евро в год.

Реакция мирового сообщества

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал события в Белоруссии. Ситуацию в республике после выборов он назвал ужасной и добавил, что США следят за развитием событий.

События в Белоруссии в формате видеоконференции обсудили президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши . Лидеры стран пришли к выводу, что в Белоруссии нужно провести новые, «отвечающие демократическим стандартам выборы с участием международных наблюдателей».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пригрозил России санкциями, если Владимир Путин привлечет армию в республику. По его словам, введение российских войск не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически.

Россияне стали массово сдавать уже купленные туры в Белоруссию на фоне акций протеста . У граждан РФ ситуация в республике вызывает опасения. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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