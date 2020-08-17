В Белоруссии восьмой день продолжаются протесты после президентских выборов. В понедельник, 17 августа, действующий лидер республики Александр Лукашенко встретился с коллективами Минского завода колесных тягачей и Минского автомобильного завода, где рабочие устроили забастовки. Во время своего визита президент озвучил условия своего ухода с поста и проведения новых выборов.
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал события в Белоруссии. Ситуацию в республике после выборов он назвал ужасной и добавил, что США следят за развитием событий.
События в Белоруссии в формате видеоконференции обсудили президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Лидеры стран пришли к выводу, что в Белоруссии нужно провести новые, «отвечающие демократическим стандартам выборы с участием международных наблюдателей».
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пригрозил России санкциями, если Владимир Путин привлечет армию в республику. По его словам, введение российских войск не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически.