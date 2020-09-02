Французский историк: «Отравление Навального могли спланировать»

Ситуация с Навальным не выгодна для России Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Ситуация вокруг блогера Алексея Навального похожа на «спланированное отравление». Об этом заявил преподаватель истории в Институте святого Пия X в Париже Джон Лафлэнд, напомнив прежде о ситуации со Скрипалями.

«И теперь нам пытаются сказать, что Москва опять пошла на этот шаг в отношении Навального, единственного представителя российской оппозиции, о котором знают на Западе», —цитирует Лафэнда Nation News. Он подчеркнул, что ситуация с Навальным не выгодна для России, блогер не обладает какой-либо политической силой в стране.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, он впал в кому. Позже блогера увезли в берлинскую клинику «Шарите». Исследования, проведенные специалистами лаборатории бундесвера, выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок», передает RT слова представителя правительства Германии Штеффена Зайберта. Однако Кремлю эти данные не передавали, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В беседе с URA.RU медик из Москвы Анатолий Домников назвал немецкую версию чушью.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.