Политолог Матвейчев: новые партии изменят Госдуму-2021

По данным «Левада-центра», 20% россиян безразличны результаты выборов Фото: Илья Московец © URA.RU

Новые партии, прошедшие по итогам выборов-2020 в региональные парламенты, отнимут голоса избирателей у старой оппозиции. Об этом URA.RU заявил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. В единый день голосования 13 сентября преодолеть пятипроцентный барьер смогли «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и партия «За правду».

«Думская оппозиция боится новых партий, поэтому жалуется на них президенту, предпринимает другие атаки. Три парламентских партии возглавляют старики, избиратель за них устал и голосовать за них не собирается. Поэтому у молодых сил есть шанс в 2021 году», — отметил специалист.

Накануне в экспертной среде появился тезис о том, что население страны не доверяет политической системе России, и не верит в возможность влиять на политику через выборы, в том числе — и через новые партии. Это утверждение возникло на основе результатов последнего опроса «Левада-центра», которое показало, что число избирателей, безразличных к результатам выборов, за год выросло с 11% до 20%.

Матвейчев не согласен с этим выводом. «Количество зафиксированных нарушений на региональных выборах 2020 года в два раза меньше, чем на предыдущих. А „Левада-центр“ никакого отношения к социологии не имеет. Эксперты им не доверяют и правильно — это иностранные агенты», — заявил профессор.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные, что 71% россиян доверяет результатам выборов, которые прошли в регионах России 11—13 сентября. Кроме того, 74% респондентов скорее положительно относятся в перспективе голосовать в течение трех дней в будущем.