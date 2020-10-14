14 октября 2020

Асмус заразилась коронавирусом. «Кашель, адская ломота всего тела»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кристина Асмус заразилась коронавирусом Фото: страница Кристины Асмус в Instagram
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Коронавирус COVID-19

Актриса Кристина Асмус заразилась коронавирусом, тест уже показал наличие инфекции в организме. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«В общем, у меня подтвердился „Ковид“. 3 дня были прям жесткими — температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась. Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала скорая. Пока я дома. Сегодня еще? жду врача, чтобы посмотреть динамику», — написала Асмус.

Она добавила, что на момент публикации своего сообщения температура тела была 37,9. Также актриса призвала людей не забывать о вирусе, надевать маски и перчатки, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, а также никуда не ходить при появлении первых признаков заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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