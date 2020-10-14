Актриса Кристина Асмус заразилась коронавирусом, тест уже показал наличие инфекции в организме. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
«В общем, у меня подтвердился „Ковид“. 3 дня были прям жесткими — температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась. Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала скорая. Пока я дома. Сегодня еще? жду врача, чтобы посмотреть динамику», — написала Асмус.
Она добавила, что на момент публикации своего сообщения температура тела была 37,9. Также актриса призвала людей не забывать о вирусе, надевать маски и перчатки, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, а также никуда не ходить при появлении первых признаков заражения.
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