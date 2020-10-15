Глава области Вадим Шумков заявил, что регион готов к коронавирусу
Глава региона рассказал, что область готова к коронавирусу — водители скорой помощи массово уходят на больничные — чиновники ушли на карантин — из-за аварии в Кургане на сутки отключат холодную воду. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:
Глава региона сообщил о готовности к коронавирусу
- Губернатор Вадим Шумков рассказал, что за 2020 год регион подготовили к коронавирусу. В частности, было куплено 150 новых аппаратов ИВЛ и три аппарата для проведения компьютерной томографии.
- В то же время в области 15 октября установлен рекорд по заболевшим коронавирусом — зафиксировано 70 новых случаев заражения инфекцией.
В Кургане не хватает водителей скорой помощи
- Курганские водители автомобилей скорой помощи заявили, что перерабатывают из-за того, что им приходится выходить на смену из-за массового ухода коллег на больничные. Об этом URA.RU рассказали сами водители.
Высокопоставленные чиновники ушли на карантин
- Департамент здравоохранения региона остался без руководителей, которые заболели. На больничный также ушла и. о. замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина.
В Кургане почти на сутки отключат холодную воду
- Для сотен курганцев с 10:00 16 октября до 08:00 17 октября будет ограничено холодное водоснабжение из-за аварии.
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