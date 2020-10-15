15 октября 2020
14 октября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 16 октября. В регионе установлен рекорд по коронавирусу, водители скорой помощи жалуются на переработки

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, шумков вадим
Глава области Вадим Шумков заявил, что регион готов к коронавирусу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава региона рассказал, что область готова к коронавирусу — водители скорой помощи массово уходят на больничные — чиновники ушли на карантин — из-за аварии в Кургане на сутки отключат холодную воду. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:

Глава региона сообщил о готовности к коронавирусу

В Кургане не хватает водителей скорой помощи

Высокопоставленные чиновники ушли на карантин

  • Департамент здравоохранения региона остался без руководителей, которые заболели. На больничный также ушла и. о. замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина.

В Кургане почти на сутки отключат холодную воду

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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