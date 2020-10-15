Глава области Вадим Шумков заявил, что регион готов к коронавирусу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава региона рассказал, что область готова к коронавирусу — водители скорой помощи массово уходят на больничные — чиновники ушли на карантин — из-за аварии в Кургане на сутки отключат холодную воду. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:

Глава региона сообщил о готовности к коронавирусу

Губернатор Вадим Шумков рассказал, что за 2020 год регион подготовили к коронавирусу. В частности, было куплено 150 новых аппаратов ИВЛ и три аппарата для проведения компьютерной томографии.

В то же время в области 15 октября установлен рекорд по заболевшим коронавирусом — зафиксировано 70 новых случаев заражения инфекцией.

В Кургане не хватает водителей скорой помощи

Курганские водители автомобилей скорой помощи заявили, что перерабатывают из-за того, что им приходится выходить на смену из-за массового ухода коллег на больничные. Об этом URA.RU рассказали сами водители.

Высокопоставленные чиновники ушли на карантин

Департамент здравоохранения региона остался без руководителей, которые заболели. На больничный также ушла и. о. замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина.

В Кургане почти на сутки отключат холодную воду

Для сотен курганцев с 10:00 16 октября до 08:00 17 октября будет ограничено холодное водоснабжение из-за аварии.