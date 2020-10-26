Роспотребнадзор раскрыл, когда ждать новые вспышки коронавируса

Новые вспышки коронавируса в России ожидаются в феврале—марте 2021 года. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«[Эпидемия коронавируса] вновь обострится в феврале—марте [2021 года]», — цитирует РИА «Новости» Пшеничную. По ее словам, та ситуация с коронавирусом, которая наблюдалась в РФ летом, повторится только через год — в июне—августе 2021 года.
Пшеничная подчеркнула, что большинство россиян должны выработать иммунитет в COVID-19, чтобы пандемия пошла на спад. Это возможно при вакцинации населения. Иначе большей части россиян придется переболеть инфекцией, чтобы стать невосприимчивой к ней.
Ранее в Всемирной организации здравоохранения призвали мировое сообщество продолжать бороться с коронавирусом, передает RT. Директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что ранее выявили самое большое число новых случаев заражения.
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