26 октября 2020

Роспотребнадзор раскрыл, когда ждать новые вспышки коронавируса

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Большинство россиян должны выработать иммунитет в COVID-19, чтобы пандемия пошла на спад Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новые вспышки коронавируса в России ожидаются в феврале—марте 2021 года. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«[Эпидемия коронавируса] вновь обострится в феврале—марте [2021 года]», — цитирует РИА «Новости» Пшеничную. По ее словам, та ситуация с коронавирусом, которая наблюдалась в РФ летом, повторится только через год — в июне—августе 2021 года.

Пшеничная подчеркнула, что большинство россиян должны выработать иммунитет в COVID-19, чтобы пандемия пошла на спад. Это возможно при вакцинации населения. Иначе большей части россиян придется переболеть инфекцией, чтобы стать невосприимчивой к ней.

Ранее в Всемирной организации здравоохранения призвали мировое сообщество продолжать бороться с коронавирусом, передает RT. Директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что ранее выявили самое большое число новых случаев заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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