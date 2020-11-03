Литва закрывает границы из-за коронавируса

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Литва закрывается на карантин Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство Литвы рассмотрит вопрос о закрытии границ с другими государствами с конца этой недели. Об этом рассказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.

«Правительство Литвы 4 ноября рассмотрит предложение ввести с конца текущей недели всеобщий карантин», — пишет «Интерфакс». Закрытие границ связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Новый карантин в стране будет длиться не меньше трех недель.

На сегодняшний день заболеваемость COVID-19 в Литве выросла до 900 зараженных в сутки. Также за сутки умерло 175 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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