Историк объяснил, почему Россия и Польша часто ссорятся

Все дело в польском суверенитете, заявил кандидат исторических наук Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основная причина ссор Польши и России — проигрыш Речи Посполитой Московскому государству в XVII веке. Нелюбовь к России заложена и в польской культуре. Об этом URA.RU рассказал старший научный сотрудник Центра военной истории России при РАН, кандидат исторических наук Александр Малов, комментируя недавний скандал вокруг заявлений Польши о лжи и манипуляциях России.

«Польская классическая литература формировалась в эпоху национализма, тогда, когда государство было разделено между Россией, Австрией и Пруссией. Культура во многом строилась на переживании того проигрыша в противостоянии Речи Посполитой и Московского государства. Поляки получили определенную дозу национализма при воспитании и чтении классической польской литературы», — рассказал он.

Однако, по мнению историка, шанс на налаживание отношений между странами есть. Если у России в лучшую сторону изменятся отношения с Европой и Соединенными Штатами Америки, Польша тоже будет лояльнее. «В угоду союзу с США и интеграционным процессам в Европе Польша поступилась частью своей независимости, ведь за интеграцию платят долей суверенитета. Польша не полностью вошла в Евросоюз, но не отказалась от национальной валюты. Некоторые элементы суверенитета сохраняются, тем не менее страна — в Шенгенской зоне, она получает финансовую поддержку Евросоюза», — резюмировал он, уточняя, что на отношения России с Польшей больше всего влияет суверенитет последней.

При этом эксперт отметил, что польская интеллигенция с уважением относится к русским как к народу, признает нашу культуру и литературу. Но только к народу, государство поляки никогда не примут. Парадокс в том, что отделить одно от другого практически невозможно, отметил историк.

15 ноября Польша назвала Россию главной угрозой своей репутации. Деятельность Российской Федерации основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада, заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.