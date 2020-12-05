Умер легендарный советский футболист Виктор Понедельник

На 84 году жизни скончался чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник. Награду он взял в составе сборной СССР в 1960 году.
О смерти заслуженного спортсмена сообщила в Facebook его дочь Анастасия Понедельник. «Папочка, покойся с миром», — написала Анастасия. Причины смерти спортсмена не называются.
Многочисленные поклонники выразили соболезнования семье. «У тебя крутой папа. Последний наш чемпион Европы. Мои соболезнования, Настя», — написал Slava Afanasyev.
В 1960 году Понедельник стал автором «золотого гола» сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. В 1960—1963 годах четырежды подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего, напоминает «Чемпионат».
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