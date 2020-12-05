Провайдерам грозят крупные штрафы за отсутствие надежного рунета

За ненадежный интернет провайдеров начнут штрафовать Фото: unsplash.com

До одного млн рублей будут штрафовать провайдеров, которые не могут обеспечить устойчивый и безопасный рунет для потребителей. В Госдуме предлагают установить ответственность в КоАП для операторов связи и владельцев технологических сетей за нарушение требований так называемого закона «О суверенном Рунете».

Авторы законопроекта — председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский — считают, что сумма штрафа должна зависеть от состава административного правонарушения. На первый раз юрлицо может ожидать штраф от 20 тысяч до 700 тысяч рублей или приостановкой деятельности. За повторное нарушение сумма штрафа может возрасти кратно. «В этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тысяч рублей до одного миллиона рублей», — говорится в пояснении к документу.

Провайдеров, в частности, могут привлечь к ответу за нарушение порядка установки и эксплуатации технических устройств по противодействию угрозам устойчивого и безопасного рунета. Наказание последует и за неисполнение требований по установке средств контроля за ограничением доступа к противоправной информации. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен в Госдуме в первом чтении в декабре. Ранее стало известно, что в 2021 году стоимость доступа в интернет в России может вырасти минимум на 10%.