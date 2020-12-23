Асмус назвала истинную причину развода с Харламовым. «Общее решение — вранье»

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Кристина Асмус заявила, что устала от мужа Фото: instagram-аккаунт Кристины Асмус

Актриса Кристина Асмус назвала настоящую причину развода с комиком Гариком Харламовым. Она написала, что устала и ушла от мужа. Ранее Харламов заявлял, что решение о разводе было общим.

«Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю. Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это вранье. Мне это незачем», — отметила Асмус на комментарий в Instagram от одного из подписчиков.

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались после восьми лет брака. Харламов отмечал, что это решение никак не связано с пандемией и фильмом «Текст», после которого Асмус обвинили в измене мужу. У пары осталась дочь Анастасия, которая в этом году пошла в первый класс.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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