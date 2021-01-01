Руководство телеканала «Каскад» (Калининград) накажет виновных за техническую ошибку в ходе трансляции новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. Из-за неисправности изображение российского лидера было обрезанным.
«В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны», — заявили в пресс-службе телеканала. В организации принесли извинения телезрителям.
Ранее зрители телеканала «Каскад» распространили в соцсетях фотографию того, как транслировалось новогоднее обращение Путина к россиянам. В экран не поместилась верхняя часть лица президента РФ.
Новогоднее обращение Путина в конце 2020 года стало самым длинным за всю историю. Глава государства говорил в течение шести минут, упомянув о сложностях, которые пришлось преодолевать на протяжении года.
Подписывайтесь на URA.RU в