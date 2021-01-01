Телеканал накажет работников, испортивших новогоднюю речь Путина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
Сотрудники канала «Каскад» некорректно транслировали обращение Владимира Путина к россиянам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство телеканала «Каскад» (Калининград) накажет виновных за техническую ошибку в ходе трансляции новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. Из-за неисправности изображение российского лидера было обрезанным.

«В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны», — заявили в пресс-службе телеканала. В организации принесли извинения телезрителям.

Ранее зрители телеканала «Каскад» распространили в соцсетях фотографию того, как транслировалось новогоднее обращение Путина к россиянам. В экран не поместилась верхняя часть лица президента РФ.

Новогоднее обращение Путина в конце 2020 года стало самым длинным за всю историю. Глава государства говорил в течение шести минут, упомянув о сложностях, которые пришлось преодолевать на протяжении года.

Фото: YouTube

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...