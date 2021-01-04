04 января 2021

Дерматолог рассказала о безобидном симптоме рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
При любых изменениях на коже необходимо сразу обратиться к специалистам, сказала врач Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Появление зуда может являться симптомом диабета или рака. Об этом предупредила немецкий дерматолог Яэль Адлер.

«Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на FOCUS. По словам врача, следует внимательно относиться к прыщам, покраснениям и раздражению на коже. Они могут быть симптомами серьезных заболеваний внутренних органов.

Дерматолог также уточнила, что у людей с заболеванием желудка или кишечника может появиться экзема (воспалительное заболевание кожи, имеющее длительное хроническое течение с частыми обострениями). При любых изменениях на коже необходимо сразу обратиться к специалистам, сказала Адлер.

Ранее врачи рассказали, что рак печени у человека может сопровождаться бледным цветом кала. Об этом говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана. Специалисты также добавили, что при раке печени часто появляется вздутие, желтый оттенок кожи или белков глаз, потеря аппетита, тошнота и боли в животе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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