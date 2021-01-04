Дерматолог рассказала о безобидном симптоме рака

Появление зуда может являться симптомом диабета или рака. Об этом предупредила немецкий дерматолог Яэль Адлер.
«Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на FOCUS. По словам врача, следует внимательно относиться к прыщам, покраснениям и раздражению на коже. Они могут быть симптомами серьезных заболеваний внутренних органов.
Дерматолог также уточнила, что у людей с заболеванием желудка или кишечника может появиться экзема (воспалительное заболевание кожи, имеющее длительное хроническое течение с частыми обострениями). При любых изменениях на коже необходимо сразу обратиться к специалистам, сказала Адлер.
Ранее врачи рассказали, что рак печени у человека может сопровождаться бледным цветом кала. Об этом говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана. Специалисты также добавили, что при раке печени часто появляется вздутие, желтый оттенок кожи или белков глаз, потеря аппетита, тошнота и боли в животе.
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