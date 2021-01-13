Полпред президента Владимир Якушев приедет в Курган
Полпред президента прибудет в регион — курганцы назвали основную проблему в городе — специалисты спрогнозировали отток населения из региона. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 14 января — в обзоре URA.RU:
Полпред президента посетит регион
- Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев может посетить область на следующей неделе. Об этом сообщили URA.RU собственные источники, близкие к властям региона.
Жители Кургана назвали главную проблему в городе
- Для жителей Кургана самой актуальной проблемой города является качество медобслуживания. Такие данные выявил опрос жителей. Об этом 13 января сообщила пресс-служба городской администрации.
Эксперты прогнозируют сокращение численности курганцев
- Численность населения области за 10 лет может сократиться на 150 тысяч человек, что примерно равно половине жителей Кургана. Такие данные содержатся в прогнозе Росстата, рассказал URA.RU бывший руководитель Курганстата, профессор Института экономики УрО РАН, кандидат экономических наук Николай Кремлев.
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