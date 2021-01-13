13 января 2021
12 января 2021

Самое актуальное в Курганской области на 14 января. Полпред Якушев посетит регион, численность населения уменьшается

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный форум высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia». Екатеринбург, якушев владимир
Полпред президента Владимир Якушев приедет в Курган Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред президента прибудет в регион — курганцы назвали основную проблему в городе — специалисты спрогнозировали отток населения из региона. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 14 января — в обзоре URA.RU:

Полпред президента посетит регион

  • Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев может посетить область на следующей неделе. Об этом сообщили URA.RU собственные источники, близкие к властям региона.

Жители Кургана назвали главную проблему в городе

  • Для жителей Кургана самой актуальной проблемой города является качество медобслуживания. Такие данные выявил опрос жителей. Об этом 13 января сообщила пресс-служба городской администрации.

Эксперты прогнозируют сокращение численности курганцев

  • Численность населения области за 10 лет может сократиться на 150 тысяч человек, что примерно равно половине жителей Кургана. Такие данные содержатся в прогнозе Росстата, рассказал URA.RU бывший руководитель Курганстата, профессор Института экономики УрО РАН, кандидат экономических наук Николай Кремлев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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