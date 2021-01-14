Максим Галкин показал свою фигуру. «Сексуальный дельфин»

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Поклонникам понравилась физическая форма Максима Галкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий и комик Максим Галкин похвастался фигурой, плавая в бассейне с окнами. Видео он опубликовал в Instagram.

«Я-то думал про себя, что под водой я прям ух! Ихтиандр! Атлант! А посмотрел — ну так — дельфин в возрасте», — написал Галкин. Пародист признался, что надеялся снять сексуальное видео, но оно получилось комедийным.

Подписчики оценили запись с плавающим комиком. В комментариях пользователи восхищались самоиронией Галкина и его физической формой. «Очень даже сексуальный дельфин», — приводит «Пятый канал» один из комментариев.

Ранее Галкин показал в Instagram, как его супруга, певица Алла Пугачева, встречала 2021 год. На кадрах, опубликованных ведущим, Пугачева танцевала в компании подруг.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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