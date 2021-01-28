Генерал ФСБ сравнил действия силовиков РФ и США на протестах

Российские силовики во время несогласованных акций в поддержку блогера Алексея Навального вели себя очень адекватно, а протестующие всячески провоцировали их. Об этом URA.RU заявил директор Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд», генерал-лейтенант ФСБ Владимир Носов.
Он считает, что выдержке российских силовиков удивился весь мир. «Спецсредств никто не применял, ни водометов, ни слезоточивого газа, хотя мы видели, что протестующие оскорбляли полицейских», — сказал Носов. Он отметил, если никто из митингующих их не будет провоцировать, все пройдет в рамках закона.
Лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Калинцевич также сравнил действия столичной полиции и зарубежных силовиков на митингах. «Если бы наши протестующие оказались в Германии или США, половина оказалась бы со сломанными ребрами. У нас все обошлось благополучно благодаря корректному поведению полицейских», — сказал Клинцевич. По его словам, участники акции ведут себя крайне агрессивно и всячески провоцируют силовиков.
Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». 31 января по всей России пройдут акции в его поддержку.
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