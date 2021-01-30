LifeShot: задержанных на акциях в Москве увезут в другие регионы

Задержанных на протестных акциях 31 января в Москве будут увозить в другие регионы. Спецприемники столицы, по данным СМИ, переполнены.
«Задержанных после акций будут перевозить в автозаках из Москвы в Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань», — пишет telegram-канал Life Shot. По данным канала, ГУ МВД пошло на такой шаг из-за заполненности столичных спецприемников.
Места в московских СИЗО и отделениях полиции могли закончиться из-за митингов 23 января. По данным СМИ, входе массовых акций силовики задержали 1320 москвичей.
Из-за запланированных на 31 января протестных мероприятий в Москве закроют семь станций метро и ограничат движение пешеходов, передает RT. 30 января координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов, находясь под арестом, выложил видео, в котором призвал россиян не участвовать в несогласованных властями акциях.
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