LifeShot: задержанных на акциях в Москве увезут в другие регионы

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Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва, автозак, задержание активистов, митинг, полиция, росгвардия, космонавты, винтилово, дождь, петровка улица, хапун
Спецприемники Москвы, по данным СМИ, переполнены после протестов 23 января (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Задержанных на протестных акциях 31 января в Москве будут увозить в другие регионы. Спецприемники столицы, по данным СМИ, переполнены.

«Задержанных после акций будут перевозить в автозаках из Москвы в Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань», — пишет telegram-канал Life Shot. По данным канала, ГУ МВД пошло на такой шаг из-за заполненности столичных спецприемников.

Места в московских СИЗО и отделениях полиции могли закончиться из-за митингов 23 января. По данным СМИ, входе массовых акций силовики задержали 1320 москвичей.

Из-за запланированных на 31 января протестных мероприятий в Москве закроют семь станций метро и ограничат движение пешеходов, передает RT. 30 января координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов, находясь под арестом, выложил видео, в котором призвал россиян не участвовать в несогласованных властями акциях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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