ВОЗ: переболевшие коронавирусом нуждаются в вакцинации

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Вакцина усилит иммунный ответ у переболевших коронавирусом людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Переболевшие коронавирусом люди не приобретают сильного иммунитета к инфекции и поэтому должны пройти вакцинацию. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были вы инфицированы ранее или нет», — цитирует представителя ВОЗ РИА «Новости». По словам Сваминатан, у большинства переболевших коронавирусом фиксируется достаточно слабый иммунный ответ к инфекции.

Представитель ВОЗ добавила, что вакцина у уже переболевших коронавирусом в разы усилит выработку антител к инфекции. Так как иммунная система таких людей уже распознает аналогичный антиген.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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