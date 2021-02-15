ВОЗ: переболевшие коронавирусом нуждаются в вакцинации

Переболевшие коронавирусом люди не приобретают сильного иммунитета к инфекции и поэтому должны пройти вакцинацию. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были вы инфицированы ранее или нет», — цитирует представителя ВОЗ РИА «Новости». По словам Сваминатан, у большинства переболевших коронавирусом фиксируется достаточно слабый иммунный ответ к инфекции.
Представитель ВОЗ добавила, что вакцина у уже переболевших коронавирусом в разы усилит выработку антител к инфекции. Так как иммунная система таких людей уже распознает аналогичный антиген.
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