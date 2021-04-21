21 апреля 2021

Юристы рассказали, как не стать жертвой обмана УК

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера по дорогам и объектам Челябинска. Челябинск, дом, новостройки, новые дома, жк, жилье, жк ньютон, микрорайон ньютон
Жильцам дома стоит внимательнее смотреть годовой отчет УК, объясняют адвокаты Фото:

Часто управляющие компании дома (УК) передают общедомовые помещения в аренду магазинам, кафе и мастерским, а обязаны платить за это компенсацию. Людям стоит внимательнее относиться к этому и требовать отчетность, сообщают юристы.

«Управляющие компании пользуются элементарной правовой неграмотностью. Деньги идут напрямую в УК. Бывает, что протоколы общедомовых собраний просто подделываются», — рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

Также популярной схемой заработка УК в обход жителей дома является включение в годовой отчет услуг, которые не были произведены. «Формат годового отчета УК не позволяет жителям многоквартирного дома проверить, какие работы и услуги были оказаны в реальности, хотя особо вопиющие нарушения можно увидеть. Например, завышение количества уборок подъездов, прочистка мусоропровода, который в реальности в конкретном доме отсутствует, и так далее», — пояснила председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова

Если жители считают действия своей УК недобросовестными, им советуют написать жалобу руководству организации или в Роспотребнадзор и областную Жилинспекцию. «Жилинспекция проверит, соблюдает ли УК правила содержания и ремонта дома. Роспотребнадзор проверит, насколько качественно УК оказывает услуги по управлению домом. При выявлении нарушений надзорный орган выдаст предписание об их устранении и взыщет убытки, которые понесли жильцы», — поясняет «Прайм» со слов юриста адвокатского бюро Asterisk Анастасии Хантимировой.

В борьбе за новостройки, УК в Тюмени даже подделывают подписи жильцов, рассказывали люди ранее. Там жильцы начали отказываться от компании «Меридиан-Сервис», переходить в ведение другой, однако узнали, что соседи якобы проголосовали за возвращение первой УК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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