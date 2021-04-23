Роспотребнадзор: когда нужно сдать тест после вакцинации от COVID

В санитарных требованиях нет деления на тех, кто прошел вакцинацию, и кто нет, рассказала специалист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию нужно делать даже после прививки от этой болезни. Так считает заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Требования предписывают сдавать ПЦР-тест при госпитализации. В этих санитарных требованиях нет дифференциации на тех, кто прошел вакцинацию, и кто не прошел», — заявила она РИА «Новости». Также есть организации, которые еженедельно тестируют сотрудников, приводят слова Плоскиревой Vse.42.

Ранее стало известно, что для вакцинации от коронавируса должно пройти три месяца после перенесенного заболевания. До вакцинации необходимо, чтобы организм полностью восстановился.