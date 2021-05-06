Минздрав РФ: на кого направлены новые запреты в табачном законе

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В Минздраве РФ считают, что яркая упаковка и ароматизаторы стимулируют подростков к покупке сигарет Фото:

Меры, которые предусмотрены в рамках концепции по снижению в стране распространения и употребления табака и никотинсодержащей продукции (в том числе создание простой упаковки без ярких стимулирующих изображений и запрет на добавку ароматизаторов), направлены в первую очередь на подростков. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член координационного совета по борьбе против табака Минздрава РФ Виктор Зыков.

«Эта мера в первую очередь направлена на подростков, на то, чтобы предупредить начало употребления табака. Подросток идет и видит эту пачку с нарисованными цветами, у девушки-подростка тут же ассоциации, как прекрасно, ничего страшного нет», — отметил Зыков. Обезличенная же упаковка с информацией и противопоказаниями, по словам спикера, позволит устранить дезинформацию. Касается это и усиливающих зависимость ароматизаторов, добавил эксперт.

«Если используются ароматизаторы вишни, апельсина, яблока и другие, у человека сразу же при курении возникает в голове образ безопасного фрукта и он не понимает, что сейчас употребляет продукт, который приводит к преждевременной смерти», — подчеркнул Зыков. Он также отметил, что в России возник феномен двойного употребления, когда граждане курят и простые сигареты, и электронные, получая таким образом канцерогены в еще больших объемах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень вопросов, которые необходимо проработать в рамках реализации антитабачной концепции. В их число входят запрет использовать жидкости для электронных сигарет, а также ароматизаторы, красители и добавки в никотиносодержащих изделиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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