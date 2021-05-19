СМИ раскрыли размер президентской пенсии Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп получил уже 65 тысяч долларов после того, как покинул свой пост. Об этом сообщает сообщает Business Insider со ссылкой на представителя Управления общих служб США.
«Дональд Трамп с момента ухода из Белого дома получил в качестве президентской пенсии более 65 тысяч долларов. Годовой размер пенсии составляет около 221 тысячи долларов», — передает «
Отмечается, что выплаты финансируются за счет налогов граждан. Как экс-президент будет использовать полученные средства, не сообщается.
Трамп оставил пост президента США 20 января. Новым главой государства стал кандидат от демократов Джозеф Байден. Во время подсчета голосов выборщиков в здании американского конгресса, сторонники экс-президента устроили штурм Капитолия. В ходе протестов погибли четыре человека.
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