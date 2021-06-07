УЕФА принял решение по скандальной форме сборной Украины

Для выступления на чемпионате Европы сборной Украины одобрили форму с изображением Крыма Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил сборной Украины выступить на чемпионате Европы в форме, на которой нанесен лозунг националистов «Слава Украине! Героям слава!» Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

«Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УЕФА. На форме также изображен полуостров Крым.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что изображение полуострова Крым на новой форме сборной Украины по футболу является неадекватной вещью. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате общенародного референдума, результаты которого Украина не признает, пишет «Национальная служба новостей».