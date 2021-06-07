Apple представила новую операционную систему iOS 15

Компания Apple показала новые операционные системы iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey и watchOS 8. Презентация прошла в рамках конференции WWDC 2021, трансляция шла на сайте компании.
В iOS 15 появилось много нововведений. Так, в мессенджере FaceTime появились групповые звонки. Видео на смартфонах можно будет просматривать в режиме «картинка в картинке», появилась функция распознавания текста и объектов на фото. В приложение «Погода» добавлена анимация, а в Apple Maps (карты) добавлены элементы дополненной реальности для карт некоторых городов.
Бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 стартует уже в июне. Релиз новых версий ОС ожидается в сентябре 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация о новых гаджетах Apple, которые компания планирует выпустить в ближайшие годы.
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