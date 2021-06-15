Россия лишилась важного игрока перед ключевым матчем «Евро-2020»

Юрий Жирков больше не примет участие в матчах «Евро-2020» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Игрок сборной России по футболу Юрий Жирков больше не будет участвовать в Чемпионате Европы. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Евро-2020 с Финляндией.

«Боюсь, Жиркова потеряли на весь турнир», — цитирует Sport24 Черчесова. Он отметил, что главный врач сборной РФ Эдуард Безуглов сообщит диагноз футболиста позднее.

Юрий Жирков — единственный футболист в составе сборной России, который принимал участие на Евро-2008, где национальная сборная дошла до полуфинала и завоевала бронзовые медали. На нынешнем турнире Жирков был заменен из-за травмы в первом тайме матча против сборной Бельгии. Он также пропустил тренировку сборной России в рамках подготовки к матчу с Финляндией, передает RT. Еще одним игроком, который пропустит чемпионат Европы 2020 года стал полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой. Матч против финнов Россия проведет 16 июня.