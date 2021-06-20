20 июня 2021

Аналитики предсказали пик заболеваемости COVID в России

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Пик заболеваемости ожидается в середине лета Фото:
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Коронавирус COVID-19

Через одну-три недели ожидается пик заболеваемости коронавирусом, а затем показатели выйдут на плато. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Считаю, что через одну-три недели заболеваемость достигает пика и выйдет на плато, понижение следует ожидать не ранее, чем через два месяца. К сожалению, видно, что в эту волну вирус распространяется быстрее», — цитирует Тавадяна РИА «Новости». По его словам, всплеск заболеваемости ожидался весной, но «сдвинулся» на лето.

Следующий всплеск может начаться в конце года. Эксперт отметил, что ситуация зависит от темпов вакцинации и от количества переболевших людей. Ученый сообщил, что ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась в России. По его словам, 13 регионов находятся в «темно-красной» зоне. Только Якутия и Ингушетия в «зеленой» зоне, но там может ухудшиться ситуация в ближайшее время, сказал Тавадян. Самая сложная эпидемиологическая обстановка в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Туве, Подмосковье, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе и на Чукотке. В этих регионах индекс распространения коронавируса больше 1,2.

В России 20 июня выявили 17 611 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. За сутки выздоровело 8 629 человек и умерло 450 пациентов.

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