30 августа 2021

McDonald’s запатентует в России новый товарный знак

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , закусочная, Макдональдс, фастфуд
McDonald’s подала заявку на регистрацию товарного знака «Макдак» в Роспатент Фото:

Американская компания McDonald’s Corporation подала заявку на регистрацию товарного знака «Макдак». Неофициальное название сети быстрого питания планируют зарегистрировать в России в нескольких вариантах написания. Об этом стало известно по спискам заявок на товарные знаки в Роспатент.

«Заявка на товарный знак подана в соответствии с планами компании по защите бренда», — сказали в пресс-службе McDonald’s в России РБК. Сленговое название сети ресторанов решили официально зарегистрировать еще 19 августа.

Защиту бренда компания ведет постоянно. Так, в июне был запатентован знак «Макдоналдс» на черном фоне и товарный знак «Макдоналдс» на полосатом коричневом фоне. «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе» и «Университет Гамбургерологии» также стали официальными товарными знаками сети в России.

Ранее сообщалось, что в отношении пермских бизнесменов возбудили антимонопольное дело за незаконное использование логотипа McDonald’s в названии своих кафе с шаурмой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФАС России по Пермскому краю. Предприниматели использовали перевернутый знак McDonald’s в названиях своих заведений «Wаурма».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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