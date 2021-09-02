ЦБ спрогнозировал, какой будет ключевая ставка через три года

Ключевая ставка к 2024 году составит 5-6%. О таком прогнозе сообщается в документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», размещенном на сайте Центробанка России.
«Продолжается поступательный рост мировой и российской экономики. Улучшение эпидемической ситуации окажет существенную поддержку этому процессу. По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции ключевая ставка вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 5—6% годовых», — сообщается на сайте Банка.
При этом максимум ключевой ставки в 6-7% прогнозируется Банком России в 2022 году. Также прогнозируется, что рост ВВП России в 2021 году составит 4-4,5%, а к 2024 году стабилизируется до 2-3% годового роста. Инфляция, по прогнозу, в 2021 году составит 5,7-6,2% в год, а к 2024 году снизится до целевых 4% в год.
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