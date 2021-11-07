Мошенники нашли новый способ лишить россиян жилья

Поддельный паспорт могут принять в МФЦ или банке, предупредили нотариусы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Злоумышленники могут взять кредит под залог единственного жилья жертвы по поддельному паспорту. Об этой мошеннической схеме рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Поддельные документы могут без вопросов принять в МФЦ или банке.

«Нередки случаи подделки паспорта реального существующего человека. Цветной принтер, клей, машинка для ламинирования — и вот уже мошенники готовы к оформлению незаконной сделки с недвижимостью на миллионы рублей», — цитируют пресс-службу ФНП «Известия».

В организации привели в пример историю, произошедшую в октябре. К нотариусу обратилась девушка, которая планировала оставить свою квартиру в залог под кредит в банке. Нотариуса засомневался в подлинности паспорта, также его смутило поведение посетительницы. Он попросил ее предоставить второй документ, удостоверяющий личность, после чего девушка исчезла — якобы пошла за правами к машине. Нотариус обратился в полицию, и там подтвердили, что паспорт фальшивый,

В ФНП отметили, что в МФЦ с большой долей вероятности могли принять такой документ. После этого добропорядочный гражданин узнал бы, что его квартира в залоге. По поддельному паспорту мошенники также могут завладеть недвижимостью покойного в обход законных наследников или оформить заем в банке. В ФНП указали, что проблема связана с возможностью получения кредитной карты через курьера. При такой процедуре сложно заметить подделку документов, даже если фальшивка низкого качества.

Если жертва обнаружила, что ее паспорт подделали, то стоит обратиться не только в полицию, но и к нотариусу. Это нужно, чтобы разом отменить все нотариальные доверенности, оформленные по фальшивым документам, пояснили в ФНП.

Ранее в ФНП рассказали, что мошенники подделывают свидетельства о браке, чтобы завладеть квартирами умерших незнакомцев. Большинство махинаций вскрываются с помощью Единой информационной системы нотариата. Любые подозрительные сделки останавливаются, а информацию о мошенниках направляют в правоохранительные органы.