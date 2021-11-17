ФСИН России занялась необычным бизнесом

Госструктура за реализацию проекта может получить более 250 миллионов рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Федеральная служба исполнения наказаний начнет поставлять контейнеры для раздельного сбора мусора в 14 российских регионов. Об этом рассказал представитель «Российского экологического оператора».

«ФСИН России поставит в 14 регионов 17 156 контейнеров для раздельного сбора мусора за счет госсубсидий», — цитирует слова представителя компании РБК. Госструктура за реализацию проекта может получить более 250 миллионов рублей. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении миллиарда рублей на эти цели 46 регионам, закупить контейнеры территории должны до конца 2021 года.

В конце 2019 года Рустам Степаненко, заместитель директора ФСИН на совещании в Совете Федерации заявлял о намерениях службы исполнения наказаний завоевать этот рынок.«У нас мощности позволяют увеличить выпуск продукции на 3 млрд рублей с дополнительным трудоустройством 2 тысяч осужденных», — заявил он. На тот момент учреждения ФСИН изготавливали по восемь тысяч баков в год, но имели мощности для изготовления 40 тысяч штук контейнеров в месяц, что могло обеспечить на 40% потребности регионов.

Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве одобрили идею отправлять заключенных на стройки. Специализированные центры для осужденных на площадках строительства дадут право на замену наказания.