В Госдуме назвали позором идею о введении продуктовых карточек

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Для России введение продуктовых карточек станет позором, считает Николай Арефьев Фото:
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Экономический кризис в России

Переход на продуктовые карточки для России станет позором, поскольку она — богатейшая страна в мире. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Ранее экономисты Николай Кульбака и Валерий Миронов выразили мнение, что введение продуктовых карточек в РФ позволит поднять ВВП. Они уверены, что это улучшит жизнь не только бедных россиян, но и среднего класса.

«Сегодня при помощи электронных карт это можно сделать. Меня только удивляет одно: мы живем в XXI веке в богатейшей стране и перейдем на карточную систему, которая вводилась во время войны? Это позор. Позор на весь мир», — сказал URA.RU Николай Арефьев.

Депутат Госдумы отметил, что власти должны бороться с бедностью не таким образом. «Конечно, можно ввести, можно всю страну на карточки посадить. Мало того, что дают жить на прожиточный минимум, еще на карточную систему переводить. Это может быть и выход для малоимущих, но это позорный выход», — заключил парламентарий.

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Переход на продуктовые карточки для России станет позором, поскольку она — богатейшая страна в мире. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Ранее экономисты Николай Кульбака и Валерий Миронов выразили мнение, что введение продуктовых карточек в РФ позволит поднять ВВП. Они уверены, что это улучшит жизнь не только бедных россиян, но и среднего класса. «Сегодня при помощи электронных карт это можно сделать. Меня только удивляет одно: мы живем в XXI веке в богатейшей стране и перейдем на карточную систему, которая вводилась во время войны? Это позор. Позор на весь мир», — сказал URA.RU Николай Арефьев. Депутат Госдумы отметил, что власти должны бороться с бедностью не таким образом. «Конечно, можно ввести, можно всю страну на карточки посадить. Мало того, что дают жить на прожиточный минимум, еще на карточную систему переводить. Это может быть и выход для малоимущих, но это позорный выход», — заключил парламентарий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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