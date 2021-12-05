В Госдуме назвали позором идею о введении продуктовых карточек

05 декабря 2021 в 22:03 Размер текста - 17 +

Для России введение продуктовых карточек станет позором, считает Николай Арефьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Переход на продуктовые карточки для России станет позором, поскольку она — богатейшая страна в мире. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Ранее экономисты Николай Кульбака и Валерий Миронов выразили мнение, что введение продуктовых карточек в РФ позволит поднять ВВП. Они уверены, что это улучшит жизнь не только бедных россиян, но и среднего класса. «Сегодня при помощи электронных карт это можно сделать. Меня только удивляет одно: мы живем в XXI веке в богатейшей стране и перейдем на карточную систему, которая вводилась во время войны? Это позор. Позор на весь мир», — сказал URA.RU Николай Арефьев. Депутат Госдумы отметил, что власти должны бороться с бедностью не таким образом. «Конечно, можно ввести, можно всю страну на карточки посадить. Мало того, что дают жить на прожиточный минимум, еще на карточную систему переводить. Это может быть и выход для малоимущих, но это позорный выход», — заключил парламентарий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переход на продуктовые карточки для России станет позором, поскольку она — богатейшая страна в мире. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Ранее экономисты Николай Кульбака и Валерий Миронов выразили мнение, что введение продуктовых карточек в РФ позволит поднять ВВП. Они уверены, что это улучшит жизнь не только бедных россиян, но и среднего класса. «Сегодня при помощи электронных карт это можно сделать. Меня только удивляет одно: мы живем в XXI веке в богатейшей стране и перейдем на карточную систему, которая вводилась во время войны? Это позор. Позор на весь мир», — сказал URA.RU Николай Арефьев. Депутат Госдумы отметил, что власти должны бороться с бедностью не таким образом. «Конечно, можно ввести, можно всю страну на карточки посадить. Мало того, что дают жить на прожиточный минимум, еще на карточную систему переводить. Это может быть и выход для малоимущих, но это позорный выход», — заключил парламентарий.