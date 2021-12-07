В МВД РФ призвали изменить закон об оружии

08 декабря 2021 в 08:04 Размер текста - 17 +

МВД намерено проводить исследование патронов к гражданскому и служебному оружию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В МВД РФ предложили наделить ведомство новыми полномочиями и внести изменения в действующий закон об оружии. В ведомстве планируют получить полномочия по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию. «Предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ „Об оружии“. Наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям», — передает РИА «Новости» текст письма МВД в Минпромторг РФ. Как отмечают в ведомстве, на данный момент в законе не утверждена структура, которая должна проверять криминалистические требования для патронов. МВД планирует взять эту функцию на себя. Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД за заботу о россиянах. Он также отметил большой вклад ведомства в борьбу с коронавирусной инфекцией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В МВД РФ предложили наделить ведомство новыми полномочиями и внести изменения в действующий закон об оружии. В ведомстве планируют получить полномочия по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию. «Предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ „Об оружии“. Наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям», — передает РИА «Новости» текст письма МВД в Минпромторг РФ. Как отмечают в ведомстве, на данный момент в законе не утверждена структура, которая должна проверять криминалистические требования для патронов. МВД планирует взять эту функцию на себя. Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД за заботу о россиянах. Он также отметил большой вклад ведомства в борьбу с коронавирусной инфекцией.