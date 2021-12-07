07 декабря 2021

В МВД РФ призвали изменить закон об оружии

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МВД намерено проводить исследование патронов к гражданскому и служебному оружию Фото:

В МВД РФ предложили наделить ведомство новыми полномочиями и внести изменения в действующий закон об оружии. В ведомстве планируют получить полномочия по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию.

«Предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ „Об оружии“. Наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям», — передает РИА «Новости» текст письма МВД в Минпромторг РФ.

Как отмечают в ведомстве, на данный момент в законе не утверждена структура, которая должна проверять криминалистические требования для патронов. МВД планирует взять эту функцию на себя.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД за заботу о россиянах. Он также отметил большой вклад ведомства в борьбу с коронавирусной инфекцией.

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В МВД РФ предложили наделить ведомство новыми полномочиями и внести изменения в действующий закон об оружии. В ведомстве планируют получить полномочия по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию. «Предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ „Об оружии“. Наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям», — передает РИА «Новости» текст письма МВД в Минпромторг РФ. Как отмечают в ведомстве, на данный момент в законе не утверждена структура, которая должна проверять криминалистические требования для патронов. МВД планирует взять эту функцию на себя. Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД за заботу о россиянах. Он также отметил большой вклад ведомства в борьбу с коронавирусной инфекцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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