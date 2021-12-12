«Единая Россия» обсудит выдачу QR-кодов переболевшим неофициально

13 декабря 2021 в 03:39 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» проведет расширенное заседание фракции в Госдуме на котором обсудят вопрос выдачи QR-кодов гражданам, перенесшим COVID-19 без официального диагноза. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на своих источников. По информации газеты, заседание «Единой России», на которое также приглашены представители правительства, пройдет 13 декабря в 10:00 в Госдуме. На нем будут обсуждаться законопроекты о QR-кодах, в том числе, закон о выдаче сертификатов россиянам, переболевшим коронавирусом без официального диагноза, который партия намерена поддержать. Также фракция собирается утвердить публичный список оснований для медотвода от вакцинации и предложить учитывать вакцинацию иностранными препаратами. По словам собеседников газеты, вопрос с зарубежными вакцинами самый сложный, потому что он тесно связан с вопросом регистрации иностранных препаратов в России и российских за границей. Ранее URA.RU сообщало, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что 13 декабря будет обсуждаться вопрос о снятии с повестки рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов в транспорте. Президент России Владимир Путин заявил, что закон о QR-кодах носит рамочный характер. Общественная палата России предложили заменить термин «QR-код» на более понятный, передает телеканал 360.