12 декабря 2021

В соцсетях испугались пересмотра QR-кодов после заявления Госдумы. «Пахнет жареным»

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Проверка QR кодов. Екатеринбург, QR код, проверка qr-кода
В Госдуме обсудят снятие законопроекта о QR-кодах Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Пользователи соцсетей переживают, что власти РФ ужесточат законопроекты о QR-кодах после пересмотра. В соцсети Twitter и мессенджере Telegram обсуждают заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина об отмене рассмотрения закона о QR-кодах в транспорте.

Володин рассказал, что решение приняли после диалога Госдумы и правительства. Также были учтены мнения регионов и граждан. По его словам, на это повлияло заявление президента РФ Владимира Путина, который просил действовать аккуратно и не создавать дополнительные проблемы населению. Вопрос снятия с повестки рассмотрения законопроекта QR-кодах обсудят в понедельник на совете Госдумы, сказал Володин.

Пользователи считают, что в России найдут замену QR-кодам
В соцсетях ждут ужесточения мер
… другие согласились с этим мнением
Пользователи соцсетей заявили, что QR-коды в общественных местах все равно введут
Комментаторы считают, что будет ужесточение закона о QR-кодах
… и начали переживать по этому поводу
Россияне считают, что законопроекты о QR-кодах все равно примут
… и напомнили, что официальное решение пока не принято

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Пользователи соцсетей переживают, что власти РФ ужесточат законопроекты о QR-кодах после пересмотра. В соцсети Twitter и мессенджере Telegram обсуждают заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина об отмене рассмотрения закона о QR-кодах в транспорте. Володин рассказал, что решение приняли после диалога Госдумы и правительства. Также были учтены мнения регионов и граждан. По его словам, на это повлияло заявление президента РФ Владимира Путина, который просил действовать аккуратно и не создавать дополнительные проблемы населению. Вопрос снятия с повестки рассмотрения законопроекта QR-кодах обсудят в понедельник на совете Госдумы, сказал Володин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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