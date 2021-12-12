Пользователи соцсетей переживают, что власти РФ ужесточат законопроекты о QR-кодах после пересмотра. В соцсети Twitter и мессенджере Telegram обсуждают заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина об отмене рассмотрения закона о QR-кодах в транспорте.
Володин рассказал, что решение приняли после диалога Госдумы и правительства. Также были учтены мнения регионов и граждан. По его словам, на это повлияло заявление президента РФ Владимира Путина, который просил действовать аккуратно и не создавать дополнительные проблемы населению. Вопрос снятия с повестки рассмотрения законопроекта QR-кодах обсудят в понедельник на совете Госдумы, сказал Володин.
Пользователи считают, что в России найдут замену QR-кодам
Скриншот Twitter
В соцсетях ждут ужесточения мер
Скриншот Twitter
… другие согласились с этим мнением
Скриншот Telegram
Пользователи соцсетей заявили, что QR-коды в общественных местах все равно введут
Скриншот Twitter
Комментаторы считают, что будет ужесточение закона о QR-кодах
Скриншот Telegram
… и начали переживать по этому поводу
Скриншот Telegram
Россияне считают, что законопроекты о QR-кодах все равно примут
Скриншот Twitter
… и напомнили, что официальное решение пока не принято
Пользователи соцсетей переживают, что власти РФ ужесточат законопроекты о QR-кодах после пересмотра. В соцсети Twitter и мессенджере Telegram обсуждают заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина об отмене рассмотрения закона о QR-кодах в транспорте. Володин рассказал, что решение приняли после диалога Госдумы и правительства. Также были учтены мнения регионов и граждан. По его словам, на это повлияло заявление президента РФ Владимира Путина, который просил действовать аккуратно и не создавать дополнительные проблемы населению. Вопрос снятия с повестки рассмотрения законопроекта QR-кодах обсудят в понедельник на совете Госдумы, сказал Володин.