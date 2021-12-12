В соцсетях испугались пересмотра QR-кодов после заявления Госдумы. «Пахнет жареным»

13 декабря 2021 в 09:56 Размер текста - 17 +

В Госдуме обсудят снятие законопроекта о QR-кодах Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Пользователи соцсетей переживают, что власти РФ ужесточат законопроекты о QR-кодах после пересмотра. В соцсети Twitter и мессенджере Telegram обсуждают заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина об отмене рассмотрения закона о QR-кодах в транспорте. Володин рассказал, что решение приняли после диалога Госдумы и правительства. Также были учтены мнения регионов и граждан. По его словам, на это повлияло заявление президента РФ Владимира Путина, который просил действовать аккуратно и не создавать дополнительные проблемы населению. Вопрос снятия с повестки рассмотрения законопроекта QR-кодах обсудят в понедельник на совете Госдумы, сказал Володин. Пользователи считают, что в России найдут замену QR-кодам Скриншот Twitter В соцсетях ждут ужесточения мер Скриншот Twitter … другие согласились с этим мнением Скриншот Telegram Пользователи соцсетей заявили, что QR-коды в общественных местах все равно введут Скриншот Twitter Комментаторы считают, что будет ужесточение закона о QR-кодах Скриншот Telegram … и начали переживать по этому поводу Скриншот Telegram Россияне считают, что законопроекты о QR-кодах все равно примут Скриншот Twitter … и напомнили, что официальное решение пока не принято Скриншот Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи соцсетей переживают, что власти РФ ужесточат законопроекты о QR-кодах после пересмотра. В соцсети Twitter и мессенджере Telegram обсуждают заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина об отмене рассмотрения закона о QR-кодах в транспорте. Володин рассказал, что решение приняли после диалога Госдумы и правительства. Также были учтены мнения регионов и граждан. По его словам, на это повлияло заявление президента РФ Владимира Путина, который просил действовать аккуратно и не создавать дополнительные проблемы населению. Вопрос снятия с повестки рассмотрения законопроекта QR-кодах обсудят в понедельник на совете Госдумы, сказал Володин.