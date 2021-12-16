В Госдуме подготовили правила для онлайн-голосования на выборах

В отношении государственных информационных систем будут установлены единые требования для проведения онлайн-голосований. Соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы РФ Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин.
«Инициатива подготовлена в целях совершенствования законодательства о выборах и референдумах и направлена на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении ДЭГ. «Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019—2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории России», — сообщается на сайте Госдумы РФ.
В законопроекте отмечается, что требования к государственным информсистемам установит Центральная избирательная комиссия. При этом электронное голосование можно будет проводить только с использованием ГАС «Выборы».
Ранее в ЦИК предложили расширить применение онлайн-голосования в регионах в 2022 году. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в ближайшем будущем онлайн-голосование введут во всем мире, пишет RT.
В отношении государственных информационных систем будут установлены единые требования для проведения онлайн-голосований. Соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы РФ Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин. «Инициатива подготовлена в целях совершенствования законодательства о выборах и референдумах и направлена на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении ДЭГ. «Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019—2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории России», — сообщается на сайте Госдумы РФ. В законопроекте отмечается, что требования к государственным информсистемам установит Центральная избирательная комиссия. При этом электронное голосование можно будет проводить только с использованием ГАС «Выборы». Ранее в ЦИК предложили расширить применение онлайн-голосования в регионах в 2022 году. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в ближайшем будущем онлайн-голосование введут во всем мире, пишет RT.