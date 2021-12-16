В Госдуме подготовили правила для онлайн-голосования на выборах

16 декабря 2021 в 19:26 Размер текста - 17 +

Требования к государственным информсистемам установит ЦИК Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году В отношении государственных информационных систем будут установлены единые требования для проведения онлайн-голосований. Соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы РФ Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин. «Инициатива подготовлена в целях совершенствования законодательства о выборах и референдумах и направлена на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении ДЭГ. «Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019—2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории России», — сообщается на сайте Госдумы РФ. В законопроекте отмечается, что требования к государственным информсистемам установит Центральная избирательная комиссия. При этом электронное голосование можно будет проводить только с использованием ГАС «Выборы». Ранее в ЦИК предложили расширить применение онлайн-голосования в регионах в 2022 году. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в ближайшем будущем онлайн-голосование введут во всем мире, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В отношении государственных информационных систем будут установлены единые требования для проведения онлайн-голосований. Соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы РФ Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин. «Инициатива подготовлена в целях совершенствования законодательства о выборах и референдумах и направлена на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении ДЭГ. «Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019—2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории России», — сообщается на сайте Госдумы РФ. В законопроекте отмечается, что требования к государственным информсистемам установит Центральная избирательная комиссия. При этом электронное голосование можно будет проводить только с использованием ГАС «Выборы». Ранее в ЦИК предложили расширить применение онлайн-голосования в регионах в 2022 году. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в ближайшем будущем онлайн-голосование введут во всем мире, пишет RT.