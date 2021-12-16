В Госдуме подготовили правила для онлайн-голосования на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Онлайн-голосование. Москва, ноутбук, голосование, онлайн, дистанционное, электронное
Требования к государственным информсистемам установит ЦИК Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В отношении государственных информационных систем будут установлены единые требования для проведения онлайн-голосований. Соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы РФ Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин.

«Инициатива подготовлена в целях совершенствования законодательства о выборах и референдумах и направлена на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении ДЭГ. «Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019—2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории России», — сообщается на сайте Госдумы РФ.

В законопроекте отмечается, что требования к государственным информсистемам установит Центральная избирательная комиссия. При этом электронное голосование можно будет проводить только с использованием ГАС «Выборы».

Ранее в ЦИК предложили расширить применение онлайн-голосования в регионах в 2022 году. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в ближайшем будущем онлайн-голосование введут во всем мире, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В отношении государственных информационных систем будут установлены единые требования для проведения онлайн-голосований. Соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы РФ Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин. «Инициатива подготовлена в целях совершенствования законодательства о выборах и референдумах и направлена на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении ДЭГ. «Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019—2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории России», — сообщается на сайте Госдумы РФ. В законопроекте отмечается, что требования к государственным информсистемам установит Центральная избирательная комиссия. При этом электронное голосование можно будет проводить только с использованием ГАС «Выборы». Ранее в ЦИК предложили расширить применение онлайн-голосования в регионах в 2022 году. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в ближайшем будущем онлайн-голосование введут во всем мире, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...