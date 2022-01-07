В России с 1 марта изменятся правила проведения экзамена ГИБДД

Автошколы с 1 марта обяжут предоставлять список учащихся в ГИБДД Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Автошколы в России с 1 марта обяжут предоставлять список учащихся в ГИБДД. Новый порядок предусматривает взаимодействие для проведения экзамена, сообщается в приказе МВД РФ.

«Автошколы должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся. Должностные лица, получив документы, проверят, нет ли среди кандидатов в водители тех, кто был лишен прав или людей с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем», — передает ТАСС текст приказа.

Отмечается, что новый порядок предусматривает взаимодействие для проведения экзамена. «От автошколы в Госавтоинспекцию должно быть направлено заявление с указанием предполагаемого количества экзаменуемых, периода и времени проведения экзаменов», — уточнили в ведомстве.

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