В России с 1 марта изменятся правила проведения экзамена ГИБДД

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Автодромы Кургана, учебный автомобиль, автошкола воа
Автошколы с 1 марта обяжут предоставлять список учащихся в ГИБДД Фото:

Автошколы в России с 1 марта обяжут предоставлять список учащихся в ГИБДД. Новый порядок предусматривает взаимодействие для проведения экзамена, сообщается в приказе МВД РФ.

«Автошколы должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся. Должностные лица, получив документы, проверят, нет ли среди кандидатов в водители тех, кто был лишен прав или людей с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем», — передает ТАСС текст приказа.

Отмечается, что новый порядок предусматривает взаимодействие для проведения экзамена. «От автошколы в Госавтоинспекцию должно быть направлено заявление с указанием предполагаемого количества экзаменуемых, периода и времени проведения экзаменов», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU собрало список изменений правил получения водительских удостоверений в 2022 году. Россияне, лишенные прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования, должны сдать на анализ кровь и мочу. Водителей, у которых обнаружат следы уколов либо потливость, низкий пульс, сонливость, возбуждение, могут направить на расширенный анализ.

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Автошколы в России с 1 марта обяжут предоставлять список учащихся в ГИБДД. Новый порядок предусматривает взаимодействие для проведения экзамена, сообщается в приказе МВД РФ. «Автошколы должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся. Должностные лица, получив документы, проверят, нет ли среди кандидатов в водители тех, кто был лишен прав или людей с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем», — передает ТАСС текст приказа. Отмечается, что новый порядок предусматривает взаимодействие для проведения экзамена. «От автошколы в Госавтоинспекцию должно быть направлено заявление с указанием предполагаемого количества экзаменуемых, периода и времени проведения экзаменов», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU собрало список изменений правил получения водительских удостоверений в 2022 году. Россияне, лишенные прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования, должны сдать на анализ кровь и мочу. Водителей, у которых обнаружат следы уколов либо потливость, низкий пульс, сонливость, возбуждение, могут направить на расширенный анализ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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