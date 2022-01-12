12 января 2022

В России хотят превратить в мемориал места массовых репрессий

© Служба новостей «URA.RU»
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В России планируется работа по выявлению и мемориализации мест массовых репрессий Фото:

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека провел ряд заседаний, в ходе которых обсуждалась мемориализация мест массовых репрессий. Об этом сообщается в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции URA.RU.

«Межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, в которую входят председатель, члены и эксперты Совета (Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека — прим. URA.RU), провела выездное заседание в Рязанской области. В ходе заседаний основной акцент был сделан на дальнейшее выявление и мемориализацию мест массовых репрессий, а также на работу с ведомственными архивами», — говорится в отчете.

Также отмечается, что Совет хочет создать музей на территории «Бутовского полигона», месте массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессий. Этот вопрос организация обсуждает с руководством Москвы и Московской области.

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Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека провел ряд заседаний, в ходе которых обсуждалась мемориализация мест массовых репрессий. Об этом сообщается в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции URA.RU. «Межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, в которую входят председатель, члены и эксперты Совета (Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека — прим. URA.RU), провела выездное заседание в Рязанской области. В ходе заседаний основной акцент был сделан на дальнейшее выявление и мемориализацию мест массовых репрессий, а также на работу с ведомственными архивами», — говорится в отчете. Также отмечается, что Совет хочет создать музей на территории «Бутовского полигона», месте массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессий. Этот вопрос организация обсуждает с руководством Москвы и Московской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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