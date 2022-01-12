В России хотят превратить в мемориал места массовых репрессий

13 января 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

В России планируется работа по выявлению и мемориализации мест массовых репрессий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека провел ряд заседаний, в ходе которых обсуждалась мемориализация мест массовых репрессий. Об этом сообщается в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции URA.RU. «Межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, в которую входят председатель, члены и эксперты Совета (Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека — прим. URA.RU), провела выездное заседание в Рязанской области. В ходе заседаний основной акцент был сделан на дальнейшее выявление и мемориализацию мест массовых репрессий, а также на работу с ведомственными архивами», — говорится в отчете. Также отмечается, что Совет хочет создать музей на территории «Бутовского полигона», месте массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессий. Этот вопрос организация обсуждает с руководством Москвы и Московской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека провел ряд заседаний, в ходе которых обсуждалась мемориализация мест массовых репрессий. Об этом сообщается в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции URA.RU. «Межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, в которую входят председатель, члены и эксперты Совета (Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека — прим. URA.RU), провела выездное заседание в Рязанской области. В ходе заседаний основной акцент был сделан на дальнейшее выявление и мемориализацию мест массовых репрессий, а также на работу с ведомственными архивами», — говорится в отчете. Также отмечается, что Совет хочет создать музей на территории «Бутовского полигона», месте массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессий. Этот вопрос организация обсуждает с руководством Москвы и Московской области.