В России хотят превратить в мемориал места массовых репрессий

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека провел ряд заседаний, в ходе которых обсуждалась мемориализация мест массовых репрессий. Об этом сообщается в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции URA.RU.
«Межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, в которую входят председатель, члены и эксперты Совета (Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека — прим. URA.RU), провела выездное заседание в Рязанской области. В ходе заседаний основной акцент был сделан на дальнейшее выявление и мемориализацию мест массовых репрессий, а также на работу с ведомственными архивами», — говорится в отчете.
Также отмечается, что Совет хочет создать музей на территории «Бутовского полигона», месте массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессий. Этот вопрос организация обсуждает с руководством Москвы и Московской области.
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека провел ряд заседаний, в ходе которых обсуждалась мемориализация мест массовых репрессий. Об этом сообщается в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции URA.RU. «Межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, в которую входят председатель, члены и эксперты Совета (Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека — прим. URA.RU), провела выездное заседание в Рязанской области. В ходе заседаний основной акцент был сделан на дальнейшее выявление и мемориализацию мест массовых репрессий, а также на работу с ведомственными архивами», — говорится в отчете. Также отмечается, что Совет хочет создать музей на территории «Бутовского полигона», месте массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессий. Этот вопрос организация обсуждает с руководством Москвы и Московской области.