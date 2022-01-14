В ЦБ создают универсальную для всех россиян защиту от мошенников

Сервис «второй руки» человек подключает ради защиты от мошенников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты Центрального банка России готовят изменения в законопроект о сервисе «второй руки», который позволяет назначать доверенное лицо для подтверждения банковских операций граждан, тем самым защищая их от мошенников. Планируется разрешить использовать этот инструмент не только людьми с инвалидностью и пожилыми, но и другим категориям россиян, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Мы считаем, что подобный сервис мог бы быть полезен и другим пользователям», — приводят «Известия» сообщение пресс-службы. Предложение планируется обсудить на ближайшем заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг Банка России.

При этом в ЦБ хотят ограничить функционал сервиса. «Важно понять, что этот человек не видит остатков по счету, видит только те операции, которые необычные и попадают ему под контроль, помощник не может инициировать никаких платежей, ничего», — приводит «Пятый канал» пояснение руководителя экспертной группы ЦБ Юрия Божора.

В августе 2021 года ЦБ рекомендовал банкам для защиты некоторых категорий граждан (с инвалидностью и пожилые люди) от мошеннических действий. Эксперты посоветовали внедрить сервис помощника, который клиенты будут подключать по своей инициативе.

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