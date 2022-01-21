Кремль: признание «Спутника V» от ВОЗ ждем в обозримом будущем

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В Кремле рассчитывают, что скоро ВОЗ одобрит российскую вакцину от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кремле рассчитывают, что уже «в обозримом будущем» Всемирная организация здравоохранения признает отечественную вакцину «Спутник V». В России одновременно ведутся исследования зарубежных прививок от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы надеемся, что это [признание „Спутника V“] произойдет в обозримом будущем. Работа ведется с ВОЗом по составлению необходимых документов, которых не хватало по их мнению. Что касается иностранных вакцин, то некоторые обратились уже [за признанием в России]. Исследования проводятся, их сочетания с бустерами. Определенная работа здесь ведется», — сказал Песков.

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РФПИ передал ВОЗ всю документацию по «Спутнику V»

30 декабря Фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, необходимую для одобрения «Спутника V». Ориентировочно в феврале планируется визит специалистов Всемирной организации здравоохранения в Россию.

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В Кремле рассчитывают, что уже «в обозримом будущем» Всемирная организация здравоохранения признает отечественную вакцину «Спутник V». В России одновременно ведутся исследования зарубежных прививок от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы надеемся, что это [признание „Спутника V“] произойдет в обозримом будущем. Работа ведется с ВОЗом по составлению необходимых документов, которых не хватало по их мнению. Что касается иностранных вакцин, то некоторые обратились уже [за признанием в России]. Исследования проводятся, их сочетания с бустерами. Определенная работа здесь ведется», — сказал Песков. 30 декабря Фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, необходимую для одобрения «Спутника V». Ориентировочно в феврале планируется визит специалистов Всемирной организации здравоохранения в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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