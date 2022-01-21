Кремль: признание «Спутника V» от ВОЗ ждем в обозримом будущем

В Кремле рассчитывают, что уже «в обозримом будущем» Всемирная организация здравоохранения признает отечественную вакцину «Спутник V». В России одновременно ведутся исследования зарубежных прививок от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мы надеемся, что это [признание „Спутника V“] произойдет в обозримом будущем. Работа ведется с ВОЗом по составлению необходимых документов, которых не хватало по их мнению. Что касается иностранных вакцин, то некоторые обратились уже [за признанием в России]. Исследования проводятся, их сочетания с бустерами. Определенная работа здесь ведется», — сказал Песков.
30 декабря Фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, необходимую для одобрения «Спутника V». Ориентировочно в феврале планируется визит специалистов Всемирной организации здравоохранения в Россию.
В Кремле рассчитывают, что уже «в обозримом будущем» Всемирная организация здравоохранения признает отечественную вакцину «Спутник V». В России одновременно ведутся исследования зарубежных прививок от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы надеемся, что это [признание „Спутника V“] произойдет в обозримом будущем. Работа ведется с ВОЗом по составлению необходимых документов, которых не хватало по их мнению. Что касается иностранных вакцин, то некоторые обратились уже [за признанием в России]. Исследования проводятся, их сочетания с бустерами. Определенная работа здесь ведется», — сказал Песков. 30 декабря Фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, необходимую для одобрения «Спутника V». Ориентировочно в феврале планируется визит специалистов Всемирной организации здравоохранения в Россию.