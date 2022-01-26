США усилили военное присутствие у российских границ

ВВС США отправили четыре самолета Фото: Денис Моргунов © URA.RU

США усилили воздушную активность возле российских границ. Об этом сообщается на сайте авиационного мониторинга Flightradar.

«ВВС США направили для разведки над Украиной и черноморским побережьем сразу четыре воздушных борта. На данный момент над Украиной и побережьем Черного моря находятся Boeing RC-135W Rivet Joint, Bombardier Challenger 650, Boeing RC-135V Rivet Joint и беспилотник Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk», — сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Flightradar.

Издание сообщает, что задействованные воздушные суда используются в основном для радиоразведки, отслеживания наземных и морских целей. Отмечается, что воздушная разведка США усилила активность из-за увеличения перемещений российского вооружения возле границ с Украиной и попыткой разведывательного командования ВВС зафиксировать их.

Ранее The New York Times сообщило о признаке готовящегося вторжения России на Украину. На это указывает переброска военных вертолетов РФ к границам Украины, сообщила газета со ссылкой на официальных лиц США. В Пентагоне считают, что Россия не собирается проводить деэскалацию и ослаблять угрозу военного «вторжения» в Киев. В НАТО заявили об увеличении военного присутствия в Восточной Европе из-за «наращивания военной мощи РФ возле Украины», передает RT.

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